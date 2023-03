Desabamento de edifício em Luanda serve de alerta

Não é a primeira vez que um edifício desmorona no centro da capital angolana, Luanda. O colapso do antigo edifício urbano da Direção Nacional de Investigação Criminal (DNIC), na madrugada de 29 de março de 2008, ainda hoje é recordado.

15 anos depois, o cenário voltou a verificar-se no sábado (25.03), com o desabamento do Edifício 41, um prédio de seis andares na Avenida dos Combatentes.

Os destroços do edifício continuam a ser retirados do local. Não houve registo de vítimas humanas, mas, para trás, ficaram os haveres, vivências e memórias das famílias que durante décadas viveram no local.

Edifícios sem manutenção e com sobrecarga

Segundo especialistas consultados pela DW África em Angola, um pouco por todo o país, há edifícios similares ao que desabou recentemente em Luanda.

O arquiteto João dos Santos refere que, na capital angolana, por exemplo, muitos edifícios antigos e novos estão nas mesmas condições. E há edifícios com mais de 100 anos de existência sem manutenção, alerta o arquiteto.

"Temos verificado muitos edifícios com um elevado nível de fissuras", acrescenta João dos Santos. Isso estaria relacionado com a sobrecarga de peso nestas construções. "

"Há uma elevada carga nas construções anárquicas que têm sido colocadas nos entrepisos dos edifícios", explica o arquiteto.

Angola: Desabamentos ameaçam quase 3.500 famílias em Malanje To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vários fatores de risco

Para o também presidente da cooperativa Casa-Horta, há ainda outros fatores que explicam o colapso de edifícios em Angola e que merecem atenção.

"Também estamos com um nível elevado de lençol freático, e já se verifica o solo saturado", refere João dos Santos.

O solo saturado poderá ter sido uma das causas da queda do Edifício 41, a avaliar por um dos cidadãos que presenciou o corrido: "O primeiro pilar rebentou. Depois, o sexto pilar também rebentou e as coisas começaram a acontecer. Quando houve aquele rebentamento dos pilares, os moradores acionaram a polícia e os bombeiros, que fizeram a perícia e mandaram retirar os moradores".

Alerta antigo

Quatro dias antes do desabamento do Edifício 41, o Laboratório de Engenharia de Angola – órgão afeto ao Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação – não tinha detetado qualquer "perigo eminente" no prédio.

Mas o alerta é antigo. O arquiteto João dos Santos aconselha o Executivo a tomar "medidas o mais urgente possível, no sentido de se evitar o pior".

"Nós temos, ainda hoje, muitos edifícios que já deviam ser demolidos. Mas nestes edifícios ainda há moradores a residirem e a levarem uma vida normal", conclui.