Derrota do MPLA em Luanda: "A chave para a descentralização do poder"

A derrota do MPLA pela UNITA, em Luanda, nas eleições gerais de 24 de agosto, poderá ser a "chave principal" para a descentralização do poder em Angola e a implementação das eleições locais no próximos anos. Esta é a opinião do analista político angolano Edmilson Ângelo, no Reflexões Africanas. "Vamos estar perante uma dinâmica sociopolítica muito diferente", diz.