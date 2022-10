Borussia Dortmund 2 - 2 Bayern Munique

Foi um clássico muito emocionante. O Bayern desperdiçou a vantagem de dois golos diante do Dortmund, ao sofrer o último golo aos 90+5. Anthony Modeste foi a grande figura do jogo: fez uma assistência para o golo de Youssoufa Moukoko aos 74 minutos e no último segundo do jogo empatou a partida. Leon Goretzka e Leroy Sané marcaram os tentos do Bayern.