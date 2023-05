Deportações: O papel africano na gestão migratória da Europa

A Argélia tem deportado migrantes africanos para o Níger. As autoridades obrigam milhares de pessoas a atravessar a fronteira através do deserto até Assamaka, onde a situação humanitária é, alegadamente, catastrófica.

Há uma sensação de entusiasmo no aeroporto de Lagos, na Nigéria. No pátio das chegadas, vêem-se migrantes que regressam da Líbia, onde as condições para os migrantes são amplamente conhecidas por serem atrozes.

Um deles é Felicity; o seu entusiasmo é quase palpável: "Não há nada melhor do que estar em casa", diz a nigeriana de 20 anos à chegada. "Agora estamos de volta e em segurança. Estamos felizes".

Felicity embarcou numa perigosa viagem pelo deserto do Saara em setembro de 2020, na esperança de chegar à Europa a qualquer custo. Mas, tal como milhares de outras pessoas, acabou por ficar presa na Líbia, que durante grande parte da última década se tornou o principal país de partida para os migrantes que empreendem a dispendiosa - e perigosa - travessia para a Europa.

Muitos, no entanto, nem sequer chegam perto do destino final. Na Líbia, sabe-se que os migrantes são brutalmente maltratados por bandos criminosos. Desconhece-se o número real de pessoas que morrem em condições desumanas de cativeiro, servidão ou violência.

Felicity conseguiu sobreviver com biscates durante mais de dois anos. Mas, no fim, diz que só queria fugir.

Sonhos não realizados

Nos últimos três anos, de acordo com as Nações Unidas, um total de 13.000 nigerianos regressaram voluntariamente ao seu país de origem com a ajuda das autoridades governamentais nigerianas e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O sonho de uma vida melhor na Europa transformou-se num pesadelo. Muitos são vítimas de violência, abusos e racismo na Líbia.

Centenas de pessoas morrem todos os anos no Mar Mediterrâneo, sem nunca chegarem às costas europeias Foto: Ärzte ohne Grenzen/dpa/picture alliance

"O maior desafio é a saúde mental dos migrantes", afirma Victor Lutenco, membro do pessoal da OIM no centro de trânsito, onde os repatriados são registados à chegada. "Para além do apoio material, a assistência psicossocial é a nossa prioridade".

Mas isto é o que muitos não sabem quando se envolvem em discussões sobre migração. A ênfase em tais debates públicos geralmente é colocada nas pessoas em pequenos botes de borracha que sofrem naufrágio ao tentar cruzar o Mar Mediterrâneo.

No entanto, na verdade, a maioria dos casos de migração com africanos realmente ocorre no próprio continente: de acordo com a OIM, cerca de 21 milhões de africanos viviam noutro país africano em 2020.

Em comparação, o número de africanos vivendo noutras regiões do mundo era de mais de 19,5 milhões no mesmo ano.

Regresso relutante ao deserto

Mais de 70% dos movimentos migratórios em África ocorrem apenas na África Ocidental, de acordo com a OIM. Muitas pessoas procuram melhores oportunidades de trabalho. No entanto, nos últimos anos, a migração irregular da África Subsaariana para a Europa, bem como entre a África Ocidental e Central, também aumentou significativamente.

Níger e o desafio da migração

No entanto, à medida que os padrões de migração aumentam, também aumentam as deportações em muitas regiões. Os países de trânsito estão cada vez mais sobrecarregados com o fluxo de migrantes. Um dos principais países a efetuar deportações em massa é a Argélia.

Entre janeiro e o final de março de 2023, a nação do norte africano mandou mais de 10.000 migrantes de volta para a região desértica ao longo da sua fronteira com o Níger, relata a rede ativista Alarme Phone Sahara (APS), que defende os migrantes e refugiados no Sahel.

De acordo com Moctar Dan Yaye, um dos membros fundadores e diretor de comunicação e relações públicas da APS, as deportações para esta terra de ninguém podem ser divididas em duas categorias: as oficiais e as não oficiais.

Nas deportações ditas "oficiais", os principais cidadãos afetados são nigerinos; com base num acordo entre o Níger e a Argélia, os nigerinos são levados diretamente para a pequena cidade fronteiriça de Assamaka, de onde são depois transportados para Arlit ou Agadez pelas autoridades nigerinas.

Em contrapartida, os transportes "não oficiais" envolvem pessoas da África Ocidental e Central, bem como de países do Médio Oriente ou da Ásia.

"Na Argélia, estas pessoas são normalmente detidas durante as rusgas", diz Yaye, acrescentando que são normalmente conduzidas em camiões pelo deserto e depois deixadas, muitas vezes às centenas, num local conhecido como "Ponto Zero", na região da terra de ninguém, na fronteira entre a Argélia e a Nigéria.

Migrantes do Níger e de outros países atravessam o deserto para chegar à Líbia, mas só alguns conseguem chegar ao destino Foto: Jerome Delay/dpa/picture alliance

Morte no deserto do Níger

"Depois de todo o trauma que sofreram, ainda têm de caminhar para chegar a uma aldeia onde possam receber os primeiros socorros", explica Yaye. Normalmente, diz ele, são jovens entre os 20 e os 30 anos, mas também há muitas mulheres grávidas, crianças e idosos.

Nem todos conseguem sobreviver a esta situação; alguns morrem e são deixados para trás no deserto.

A organização de direitos humanos Medico International, uma organização parceira do Alarme Phone Sahara, diz que estas práticas de deportação são "deploráveis".

"As pessoas têm de caminhar pelo deserto sob um calor abrasador, sem comida e sem água potável suficiente", afirma Kerem Schamberger, responsável pelas relações públicas da Medico International.

No ano passado, conta, mais de 24 mil pessoas foram deportadas através da fronteira argelina, naquilo a que se refere como "operações de camuflagem". Entre os deportados, havia muitos feridos.

Entretanto, na pequena aldeia fronteiriça de Assamaka, estas deportações em massa parecem estar a conduzir cada vez mais a uma crise humanitária, que só é exacerbada pelo facto de o centro de acolhimento local da OIM não estar em condições de aceitar novos deportados há quase seis meses.

A pintura do périplo de um emigrante

A organização de defesa dos direitos humanos Médicos Sem Fronteiras (MSF) descreveu a situação na cidade como "sem precedentes", apelando à Comunidade Económica da África Ocidental (CEDEAO) para intervir e oferecer imediatamente proteção às pessoas que se encontram retidas no local.

A culpa é da extrema-direita

O ativista Dan Yaye culpa a "ascensão da extrema-direita no mundo" pela tendência atual: "Há já algum tempo que se ouvem discursos racistas e odiosos contra a migração em toda a Europa, seja em Itália, Espanha, França ou Alemanha".

Esta onda de direita parece, no entanto, ter chegado também a África. De acordo com Yaye, há muitos jovens migrantes da África Subsaariana na Tunísia e que se encontram "presos, porque são frequentemente assediados pela população e pelas autoridades".

A APS apelou à União Africana para que interviesse e seguisse os seus próprios protocolos de proteção dos migrantes, mas os apelos não tiveram qualquer impacto.

Os migrantes dizem que não se sentem seguros na Tunísia e que o racismo está a aumentar Foto: Hasan Mrad/Zumapress/dpa/IMAGESLIVE /picture alliance

De facto, nos últimos meses, os ataques com motivações raciais contra pessoas oriundas da África Subsariana têm vindo a aumentar no país norte-africano, na sequência de uma série de comentários incendiários sobre imigrantes proferidos pelo Presidente tunisino, Kais Saied.

Políticas da UE têm eco no Sahel

Schamberger, da Medico International, afirma, no entanto, que estas deportações constituem uma extensão da política da UE comumente descrita como "Europa Fortaleza" - a tentativa da União Europeia de se proteger da migração em massa, mantendo os migrantes irregulares fora das suas fronteiras externas.

Ele sublinha que, em 2015, foi aprovada no Níger uma lei "sob pressão da Europa" que criminaliza essencialmente qualquer migração para o norte, transformando automaticamente qualquer pessoa que ajude ou incite um determinado migrante num apoiante da migração irregular.

De acordo com a lei, qualquer pessoa que ajude um migrante em troca de dinheiro pode ser considerada um contrabandista.

"Em termos concretos, isto também levou a um aumento do número de mortos no Saara", afirma Schamberger, acrescentando que estas leis não impedem a migração, mas fazem com que as pessoas tomem rotas ainda mais perigosas através do deserto, numa tentativa de evitar os controlos de segurança.

Por dentro do tráfico de seres humanos

Para Schamberger, a OIM é tão cúmplice como a UE na tentativa de garantir que os migrantes nunca cheguem aos seus destinos: considera a instituição da ONU como um mero "regime fronteiriço" que finge ajudar os migrantes. Na sua opinião, os programas de regresso voluntário são um último recurso disfarçado de alternativa.

Schamberger considera que, entre todos estes atores políticos, a vida dos migrantes se torna tão difícil que não veem outra saída. Mas, apesar de todos os perigos e armadilhas da migração, as pessoas continuam a procurar um futuro melhor na Europa e não só.

A nigeriana Felicity, entretanto regressada, teve de repensar as suas intenções e planos para o futuro. Depois do trauma que sofreu na Líbia, decidiu resolver o problema com as suas próprias mãos, concentrando-se na sua educação.

Felicity diz que quer voltar a estudar - e ficar na Nigéria.