Democracia em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe tem feito grandes progressos em direção ao desenvolvimento das suas instituições democráticas.

Após a sua independência em 1975, São Tomé e Príncipe abarcou um regime autoritário em que se assistiu a prisões arbitrárias, perseguições políticas e casos de tortura. No princípio dos anos 90, este arquipélago localizado no Golfo da Guiné deu início à sua fase democrática, com eleições que permitiram a alternância do poder e um clima de respeito pelos direitos humanos. Desde as reformas constitucionais de 1990 e as eleições de 1991, São Tomé e Príncipe tem feito grandes progressos em direção ao desenvolvimento das suas instituições democráticas. Segundo os observadores internacionais, os são-tomenses têm mudado livremente os seus governantes através de eleições pacíficas e transparentes.