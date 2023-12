De candidato à descida para líder invicto da Bundesliga

Xabi Alonso transformou o Bayer Leverkusen de candidato à despromoção para líder invicto da Bundesliga, em pouco mais de um ano desde que assumiu. A equipa ainda perde um jogo em todas as competições.

A equipa de Alonso venceu 22 dos seus 35 jogos na Bundesliga em 2023, um recorde do clube num ano civil.

Considerado um médio de classe no Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique e Real Sociedad, Alonso não foi testado como treinador até que o diretor desportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, lhe confiou o comando da equipa em outubro do ano passado.

Leverkusen foi penúltimo colocado na Bundesliga com apenas cinco pontos em seus primeiros oito jogos, já tinha sido eliminado na primeira ronda da Taça da Alemanha e com dificuldades na Liga dos Campeões.

Depois de começar com uma goleada de 4-0 ao Schalke, Alonso teve de esperar que as suas ideias vingassem, pois a equipa não conseguiu vencer nenhum dos seis jogos seguintes. Mas, depois, a equipa entrou em ação com uma goleada de 5-0 sobre o então líder Union Berlin, em novembro de 2022. Era o resultado de que Alonso precisava para devolver a confiança e a convicção à equipa.

Bayer com apenas três empates

O Leverkusen não perdeu nenhum dos seus 25 jogos em todas as competições nesta temporada. Ganhou todos os jogos, exceto três.

"Queríamos fazer uma boa primeira metade da época, mas é claro que nem o mais otimista pensaria que o faríamos tão bem" disse Alonso. "Estamos nesta situação, vamos desfrutar dela, mas queremos continuar. Não queremos parar."

O Leverkusen está a jogar, sem dúvida, o futebol mais atraente do campeonato. Os velozes laterais Jeremie Frimpong e Álex Grimaldo lançam ataques implacáveis pelos lados, Granit Xhaka traz a sua experiência Granit Xhaka traz a sua experiência para o centro e Florian Wirtz faz a sua magia na frente.

O Wirtz, de 20 anos, marcou oito golos e deu origem a outros 12 em todas as competições nesta temporada.

Alonso tem várias opções no plantel

Mas Alonso também tem alternativas no seu plantel. Contra o Bochum, no dia 20 de dezembro, optou por colocar Patrik Schick no lugar de Victor Boniface pela primeira vez na Bundesliga nesta temporada.

O atacante checo respondeu com um 'hat-trick' no primeiro tempo. Boniface teve de esperar como suplente para entrar e marcar o seu 10º golo da temporada.

Ajudado pelos 21 golos de Harry Kane em 15 jogos no campeonato, apenas o Bayern Munique tem mais golos (49) do que o Leverkusen (46).

Mas o Leverkusen tem a melhor defesa, com apenas 12 golos sofridos. Porque tem Jonathan Tah, Edmond Tapsoba e Odilon Kossounou a guardar a baliza de Lukas Hradecky.

"Sabemos que se não jogarmos tão bem, se não jogarmos com esta personalidade e confiança, podemos ter problemas", disse Alonso antes de olhar para a pausa de inverno.

"Agora temos um pouco de tempo para recuperar, e depois podemos começar de novo quando voltarmos."

Bayer poderá ficar sem africanos?

Alonso provavelmente terá de fazer sem até cinco jogadores quando a liga recomeçar a 13 de janeiro, com um jogo em Augsburgo.

Com a Taça das Nações Africanas à vista, cinco jogadores do Bayer poderão ser convocados para as suas respectivas seleções Foto: Chai v.d. Laage/IMAGO

A Taça das Nações Africanas (CAN) começa no mesmo dia (13.01), e Boniface (Nigéria), Tapsoba (Burkina Faso), Kossounou (Costa do Marfim), Nathan Tella (Nigéria) e Amine Adli (Marrocos) são todos suscetíveis de serem convocados para disputar o torneio na Costa do Marfim.

A equipa de Alonso contra o Bochum deu a entender que jogará sem os jogadores africanos.

O desempenho da equipa mostrou que é capaz de lidar com a situação. "Sempre dissemos que acreditamos na qualidade dos jogadores e, mesmo que alguns jogadores não estejam presentes por causa da Taça de África, temos um Rolfes, que não descartou a possibilidade de fazer contratações de inverno.

Os cinco certamente não chegarão à final ou às semifinais, isso está praticamente excluído. Por isso, vamos manter-nos atentos a situação. Mas, basicamente, temos um plantel profundo com muita qualidade para a época.

O Leverkusen pode reivindicar o título não oficial de "campeão de outono" por liderar na metade da temporada.

O Bayern, onze vezes campeão em título, está a quatro pontos de distância, com um jogo a menos.

"O Leverkusen está numa forma excecional, tem muitos pontos e merece-os todos. É por isso que temos de continuar a trabalhar em nós próprios e continuar a fazê-lo", disse o treinador do Bayern, Thomas Tuchel.