David Malembana: Da quarta Liga alemã à Liga Europa sonhando com altos "vôos"  

Bundesliga - os protagonistas de 2018/19

Melhor Treinador

É uma figura incontornável da época, na Bundesliga. Niko Kovač, treinador do Bayern Munique, nunca foi um indiscutível para os adeptos, jogadores e comunicação social. No entanto, o grupo de dirigentes que gere o clube mostrou-se sempre ao lado do treinador, até publicamente. Recorde-se a célebre conferência de imprensa em outubro do ano passado: todos esperavam a demissão, mas enganaram-se.