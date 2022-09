MEDIATECA

Dar uma nova vida a um oásis no Saara

Um oásis remoto no deserto da Tunísia está a ganhar uma nova vida com a ajuda de empreendedores e do ecoturismo. O objetivo é, através de projetos inovadores, colmatar os danos deixados por décadas de utilização de águas residuais para a agricultura ao mesmo tempo que se dá a conhecer o oásis a turistas.