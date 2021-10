Dívidas ocultas: Ordem suspende advogado por "conduta criminosa"

Julgamento das dívidas Ocultas: "Outras coisas..."

Manuel Chang regressa no momento "H"

Justamente no dia do arranque do julgamento, a África do Sul anunciou a tão esperada extradição de uma das peças chave do crime, Manuel Chang. O juiz decidiu que o ex-ministro das Finanças será ouvido "na qualidade de declarante, quando estiver no território nacional", em resposta ao pedido da Ordem dos Advogados de Moçambique e reafirmado pelo Ministério Público e pelos advogados dos 19 arguidos.