Dívidas ocultas: Início do julgamento em Londres em dúvida

Início do julgamento do processo das dívidas ocultas de Moçambique na justiça britânica em Londres está incerto devido ao recurso sobre a imunidade do Presidente Filipe Nyusi e a possibilidade de um acordo extrajudicial.

O início do julgamento do processo das dívidas ocultas de Moçambique na justiça britânica na segunda-feira (02.10) em Londres está incerto devido ao recurso sobre a imunidade do Presidente Filipe Nyusi e a possibilidade de um acordo extrajudicial.

O julgamento é o culminar de quase quatro anos de litígio na justiça britânica, à qual Moçambique recorreu alegando suborno, conspiração para lesar por meios ilícitos e assistência desonesta para anular dívidas e reclamar compensação financeira no valor de milhões de dólares.

Mas, na sexta-feira, o Tribunal de Recurso autorizou o grupo naval Privinvest a recorrer de uma decisão que tinha reconhecido ao Presidente moçambicano Filipe Nyusi imunidade deste caso.

"Se o julgamento deve ou não ser adiado deve, portanto, depender do facto de qualquer parte solicitar e, obviamente, da opinião ponderada do juiz sobre se tal adiamento deve ser concedido. Esta questão cabe-lhe a ele”, referiu a juíza Elizabeth Laing na decisão.

Grupo UBS chegou a acordo com Moçambique sobre o papel do Credit Suisse no financiamento de navios Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/picture alliance/dpa

Grupo UBS chega a acordo com Moçambique

A Procuradoria-Geral da República (PGR) moçambicana e o Ministério da Economia e Finanças pronunciam-se na segunda-feira sobre a ação do Estado, em Londres, contra o Credit Suisse, sobre as dívidas ocultas, anunciou, em comunicado.

Uma nota do Ministério da Economia e Finanças de Moçambique avança que as duas entidades vão realizar uma conferência de imprensa em Maputo "sobre o processo do Estado Moçambicano em Londres envolvendo o Credit Suisse".

Entretanto, o Grupo UBS chegou este domingo (01.10) a acordo com Moçambique sobre o papel do Credit Suisse no financiamento de navios, em vésperas do julgamento.

O acordo também abrange os restantes credores, disse, em comunicado, o grupo, sem adiantar mais pormenores sobre valor em causa.

No sábado, a agência Bloomberg noticiou que o Grupo UBS estava a oferecer até 100 milhões de dólares para deixar cair o processo contra o banco.

“As partes libertaram-se mutuamente de qualquer passivo e reivindicações relacionadas com as transações”, referiu o banco, que foi comprado, em junho, pelo grupo.