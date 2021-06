Cyril Ramaphosa: "Estamos sob o peso de uma onda devastadora"

A África do Sul está a apertar as medidas restritivas à população após um salto invulgarmente grande no número de infeções pelo novo coronavírus. O Presidente Cyril Ramaphosa elevou o alerta para o seu segundo nível mais alto no domingo (27.06).

"Estamos a sob o peso de uma onda devastadora", disse ele. As áreas metropolitanas de Pretória e Joanesburgo estão a ser duramente atingidas, representando mais de 60% de todas as novas infeções a nível nacional. As instalações de saúde já se encontram no seu limite.

O Governo da África do Sul suspeita que a variante Delta - descoberta pela primeira vez na Índia - esteja a motivar o aumento do número de casos de Covid-19 no país. A África do Sul registou mais de 15 mil infeções no domingo, incluindo 122 mortes.

A África do Sul está no meio de uma terceira vaga de infeções e registou 1,9 milhões de casos até à data. Cerca de 60 mil pessoas morreram em resultado da uma infeção, enquanto cerca de 2,7 milhões dos quase 60 milhões de residentes do país foram vacinados até à data.

Enchentes em hospitais preocupa na África do Sul

Crise nas internações

As autoridades sanitárias estão preocupadas com o facto de as outras oito províncias do país verem, em breve, picos em casos semelhantes aos de Gauteng, onde os hospitais estão a ficar sem camas Covid-19 e os doentes estão a ser levados para instalações de saúde noutras províncias.

Os países vizinhos Zimbabué, Namíbia e Moçambique estão também a combater um número crescente de casos, hospitalizações e mortes.

As novas restrições, que estarão inicialmente em vigor durante 14 dias, incluem um recolher obrigatório noturno, bem como a proibição do álcool e a maioria das reuniões ao ar livre. As viagens também estão a ser restringidas em algumas áreas.

As restrições anteriores tiveram um efeito devastador sobre a economia na África do Sul. Milhões de sul-africanos na economia informal ou sem emprego estão a lutar pela sobrevivência, e a pobreza e a insegurança alimentar agravaram-se dramaticamente em apenas algumas semanas.