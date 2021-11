A República de Cuba é um país insular localizado no mar das Caraíbas, na América Central. Havana é a maior cidade de Cuba e a sua capital.

Cuba permaneceu como um território de Espanha até à Guerra Hispano-Americana, que terminou em 1898, sendo reconhecida como um país independente pela maioria dos países no início do século XX. Entre 1953 e 1959, deu-se a Revolução Cubana, que removeu a ditadura de Fulgencio Batista e instalou um regime comunista unipartidário com Fidel Castro como líder. Durante a guerra civil angolana o Governo de Cuba apoiou o MPLA com o envio de soldados. Cuba é a nação-ilha mais populosa do Caribe. Raúl Castro é o atual Presidente da República de Cuba, país que em 2016 restabeleceu relações diplomáticas com os Estados Unidos depois de mais de 50 anos de isolamento.