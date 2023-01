Financiamento americano para o meio ambiente

O anúncio foi feito pelo embaixador norte-americano em Angola e São Tomé e Príncipe, Tulinabo Mushingi, que esteve em visita de trabalho ao Cuando Cubango, na semana passada. Segundo o diplomata do governo de Joe Biden, o financiamento foi atribuído à província angolana no âmbito da conservação do meio ambiente.

"Daqui a pouco vamos dar início a um projeto aqui na província do Cuando Cubango, um programa que vai trabalhar na área da conservação, na área do ambiente, disse Mushingi para quem "isto vai servir não só na área da biodiversidade, mas também criar um ambiente onde o povo do Cuando Cubango possa trabalhar e contribuir para o desenvolvimento do país".

Tulinabo Mushingi, embaixador americano em Angola e São Tomé e Príncipe Foto: Adolfo Guerra/DW

O anúncio da disponibilização dos 7,5 milhões de dólares foi muito bem acolhido pelo titular do governo no Cuando Cubango.

O Governandor provincial, José Martins fala em avanço de projetos e numa excelente oportunidade para incentivar o trabalho de conservação ambiental, nomeadamente o projeto regional Okavango/Zambeze (KASA), com o objetivo principal conservar o ambiente, a fauna e os recursos naturais e o desenvolvimento do turismo.

Para o Governador, o projeto servirá para educar as comunidades a preservar o meio ambiente.

José Martins - Governandor de Guando Cubando Foto: Adolfo Guerra/DW

"O meio ambiente nos dá o ar que respiramos”, considera Martins apelando que "cada cidadão deve ser ator para a conservação do meio ambiente, cada cidadão deve ser ator para garantir com que as espécies da nossa fauna sejam conservadas porque são elas o maior atrativo para o projeto de turismo", conclui José Martins.

Projetos ambientais

Pascoal Baptistiny é o diretor da ONG MBAKITA e entende que, para que o financiamento tenha o sucesso desejado, se envolva todos os intervenientes da sociedade na província, como académicos e instituições de ensino vocacionadas para o turismo e o ambiente.

Baptistiny não tem dúvidas que o financiamento é uma oportunidade para grandes projetos ambientais e turísticos. Mas a prioridade deve ser a sensibilização dos cidadãos para o perigo de extinção de espécies por abate indiscriminado.

"Enquanto a população do Cuando Cubango e da região no geral não tiverem consciência de como preservar o meio ambiente, como preservar os recursos naturais que temos, pode se disponibilizar tanto dinheiro, mas continuaremos no insucesso”, analisa Baptistiny.

Angola: O fogareiro e o carvão amigos do ambiente To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O ativista sugere primeiro, a educação da população sobre o meio ambiente e "em segundo lugar, trabalhar com os empresários ligados à exploração de madeiras, com as próprias administrações, uma vez que está a existir na verdade uma febre de excessiva exploração de madeiras, da caça furtiva e se calhar com a conivência de algumas administrações”, apela Baptistiny.

Gestão transparente dos fundos

Manuel Camuenho Alberto é especialista em ambiente e ordenamento do território. E defende que é urgente ter em conta as condições das estradas para o sucesso do financiamento.

O também diretor da ONG Associação dos Amigos e Ambientalistas e Bio-ecoturismo do Cuando Cubango apela à transparência e ao acompanhamento do financiamento:

"Nós conhecemos bem a gestão da nossa governação”, destaca Camuenho Alberto, advogando que "deve haver um acompanhamento interventivo” na aplicação dos fundos, porque segundo explica "a cultura de obediência, de prestação de contas, da gestão transparente do erário para os nossos concidadãos angolanos ainda é um problema sério”, lamenta.

O ativista reconhece que a província de Cuando Cubando tem muitas carências, por isso espera que "este dinheiro seja aplicado nas áreas necessárias e oportunas".