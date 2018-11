Crocodilos e população em pé de guerra na Zambézia

Lazer em vez de terror: o jardim zoológico de Maiduguri na Nigéria

A hiena aguarda uma casa nova

As jaulas para as hienas e os chacais estão na outra margem do pequeno rio que atravessa o parque. Para os ver, os visitantes têm que atravessar uma ponte. No outro lado do rio ainda falta construir e reparar muita coisa. A hiena decerto que agradeceria uma casa nova: a sua jaula é minúscula. Anda em círculos com um ar perdido e agitado.