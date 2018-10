Cristiano Ronaldo fora da seleção portuguesa até 2019

Luka Modrić venceu Cristiano Ronaldo em noite de sorteio

Melhor Defesa da Liga dos Campeões 2017/18

O capitão do Real Madrid é um dos nomes mais falados do futebol mundial. E Sérgio Ramos (com ou sem intenção) foi protagonista num lance com Salah, na final da "Champions" entre Real Madrid e Liverpool, derrubando Salah, que acabaria por sair lesionado e falhar o jogo mais importante da carreira do egípcio. Ficou sempre no ar um "e se...?" Mas Ramos leva para casa o prémio de Melhor Defesa.