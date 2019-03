Crianças soterradas após desabamento de edifício na Nigéria

Akinbode Akinbiyi revela quotidiano de Lagos

A ordem interna do caos

Fela Kuti, uma das maiores estrelas do pop africano, cantou-o em Go-Slow (ou "Siga Devagar", em português). O engarrafamento típico de Lagos era para ele uma metáfora para o colapso político e social de seu país. E, no entanto, no meio do aparentemente indissolúvel caos, sempre se vai diante. Akinbode Akinbiyi não é um afro-pessimista. Ele descobriu no caos uma ordem interior das coisas.