Crianças sonham com área das tecnologias no Uganda

No Uganda, as crianças em idade escolar não puderam frequentar o ensino durante quase dois anos por causa das restrições impostas pelo Governo para o combate à Covid-19. Felizmente para alguns, uma jovem apaixonada pelo mundo das tecnologias e informática começou a dar aulas de programação no terraço do vizinho.