Cresce número de mortes por ébola na RDC

O surto de ébola no leste da República Democrática do Congo (RDC) já matou 49 pessoas - de 90 casos notificados - desde o início do mês de agosto, segundo mais recente relatório do Governo, divulgado este sábado (18.08). A Organização Mundial de Saúde espera a confirmação de mais casos.

O número crescente de mortos, com mais de duas mil pessoas que podem ter entrado em contato com o vírus, aumenta as dificuldades de um país que já enfrenta violência, deslocamento de pessoas e incerteza política.

Confirmação de casos

Ainda acordo com o boletim do Ministério da Saúde, dos 90 casos notificados, 63 foram confirmados e 27 foram classificados como prováveis. Os casos confirmados são verificados através de testes laboratoriais em amostras retiradas de pacientes. Os casos tratados como "prováveis" muitas vezes dizem respeito a pessoas doentes com uma ligação epidemiológica próxima a casos confirmados, mas que não foram testados.

A maioria das mortes - 39 - foi registada na aldeia de Mangina, 30 quilômetros a sudoeste da cidade de Beni. Três mortes ocorreram na província vizinha de Ituri. Equipes de campo também identificaram 2.157 "contatos" - pessoas que podem ter estado em contato com o vírus, segundo o Ministério da Saúde.

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse a repórteres na sede da agência da ONU em Genebra que "espera mais casos". "Não sabemos se todas as cadeias de transmissão foram identificadas", acrescentou.