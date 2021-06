CPLP avança com mecanismo de resposta das Forças Armadas em catástrofes

Cabo Verde: Campanha eleitoral em tempos de pandemia

"Um rumo diferente" para o país

No Parlamento ou no Governo, o candidato da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, quer dar um novo rumo ao país. A regionalização, a justiça, a economia, os transportes, a saúde e a educação serão as prioridades do partido para a próxima legislatura. O partido quer mais equilíbrio na Assembleia.