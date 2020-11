Covid-19: Vacina apresenta 90% de eficácia

"Hoje é um grande dia para a ciência e a humanidade". Foi assim que o presidente e diretor-executivo da Pfizer, Albert Bourla, reagiu esta segunda-feira (09.11) ao divulgar que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela sua farmacêutica, em conjunto com a alemã BoiNTech, apresentou uma eficácia superior a 90% nos participantes sem evidências anteriores de infeção.

"O primeiro conjunto de resultados do nosso ensaio da fase 3 da vacina contra a Covid-19 fornece a evidência inicial da capacidade da nossa vacina em prevenir a doença", disse Bourla, num comunicado.

"Estamos um passo significativo mais perto de fornecer às pessoas em todo o mundo um avanço muito necessário para ajudar a pôr fim a esta crise de saúde global", acrescentou.

Vacina não é para já

O anúncio de hoje não significa, contudo, que uma vacina está iminente. A análise provisória, de um conselho independente de monitorização dos dados, verificou 94 infeções registadas até agora num estudo que envolveu quase 44.000 pessoas nos EUA e em cinco outros países.

A Pfizer não forneceu mais detalhes sobre estes casos e alertou que a taxa de proteção inicial pode mudar até o final do estudo. "Estamos numa posição potencialmente capaz de oferecer alguma esperança", disse à Associated Press (AP) Bill Gruber, vice-presidente de desenvolvimento clínico da Pfizer.

As autoridades enfatizaram que é improvável que qualquer vacina chegue antes do final do ano e que, quando chegar, os fornecimentos iniciais serão racionados.

Outras vacinas

A vacina que está a ser desenvolvida pela Pfizer e pela sua parceira alemã BioNTech está entre 10 possíveis vacinas candidatas em fase final de testes em todo o mundo - quatro delas até agora em grandes estudos nos Estados Unidos. Outra farmacêutica americana, a Moderna, também já disse que espera poder entrar com um pedido na Food and Drug Administration (FDA), o regulador dos medicamentos nos Estados Unidos, ainda este mês.

Os voluntários nos estudos em fase final e os investigadores não sabem quem recebeu a vacina real ou a "vacina simulada" (placebo). Mas, uma semana após a segunda dose necessária, o estudo da Pfizer começou a contar o número de pessoas que desenvolveram sintomas de covid-19 e foram confirmadas como portadoras do novo coronavírus.

Assistir ao vídeo 03:12 Compartilhar Covid-19: Vacina russa no bom caminho? Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3iI6l Covid-19: Vacina russa no bom caminho?

Como o estudo ainda não terminou, Gruber disse não poder dizer quantos voluntários em cada grupo tiveram infeções. Contudo, segundo a AP, quase todas as infeções registadas até ao momento terão ocorrido em pessoas que receberam as vacinas placebo.

Estudos prosseguem

A Pfizer não planeia interromper o estudo até registar 164 infeções entre todos os voluntários, um número que a FDA concordou ser suficiente para dizer que a vacina funciona bem. A agência norte-americana deixou claro que qualquer vacina deve ser pelo menos 50% eficaz.

Nenhum participante até agora ficou gravemente doente, disse Gruber, que não pode, contudo, fornecer uma análise de quantas das infeções ocorreram em pessoas idosas, que estão sob maior risco se contraírem Covid-19.

A FDA exigiu que as vacinas candidatas dos EUA fossem estudadas em pelo menos 30.000 pessoas. Além de números adequados de idosos, esses estudos também devem incluir outros grupos de alto risco, incluindo pessoas com problemas crónicos de saúde. As empresas receberam também instruções para rastrear metade dos participantes quanto a efeitos colaterais durante pelo menos dois meses. A Pfizer espera atingir esse marco no final deste mês.

Assistir ao vídeo 02:31 Compartilhar Covid-19: Três abordagens a uma vacina Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3cTrC Covid-19: Três abordagens a uma vacina

Como a pandemia ainda está em alta, os fabricantes esperam obter permissão de Governos de todo o mundo para o uso de emergência das suas vacinas enquanto os testes adicionais continuam - permitindo que cheguem ao mercado mais rápido do que o normal, mas levantando preocupações sobre o quanto os cientistas saberão sobre as vacinas.

Os consultores científicos da FDA disseram no mês passado que temem que permitir o uso em emergência de uma vacina possa prejudicar a confiança e dificultar a descoberta sobre como realmente funciona.

A Pfizer e a BioNTech continuam a acumular dados sobre a segurança e a eficácia da vacina que desenvolveram a esperam produzir 50 milhões de doses este ano e 1.300 milhões em 2021.

Reações do mundo científico

Embora o estudo Pfizer-BioNTech ainda precise ser revisado por especialistas, os cientistas reagiram positivamente aos resultados. Michael Head, pesquisador em Saúde Global da Universidade de Southampton, na Inglaterra, considerou isso um "resultado excelente para uma vacina de primeira geração".

Assistir ao vídeo 05:45 Compartilhar Para quando a vacina e medicamento contra a Covid-19? Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3e0WG Para quando a vacina e medicamento contra a Covid-19?

Peter Horby, professor de Doenças Infeciosas Emergentes e Saúde Global do Departamento de Medicina de Nuffield, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, disse que o anúncio da Pfizer é "um divisor de águas" na pandemia.

Mas outros apontaram que provavelmente haveria problemas logísticos significativos para levar a vacina a todos, especialmente porque ela deve ser mantida super-resfriada e atualmente requer duas doses para conferir imunidade. Eleanor Riley, professora de Imunologia e Doenças Infeciosas da Universidade de Edimburgo, na Escócia, lembrou, por exemplo, que os resultados de segunda-feira não revelaram as idades dos participantes.

"Se uma vacina deve reduzir doenças graves e morte, e assim permitir que a população em geral volte às suas vidas normais do dia-a-dia, ela precisará ser eficaz em membros mais velhos e idosos de nossa sociedade", disse a professora.