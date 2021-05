Covid-19: Vacinação recomeça em Bissau

A vacinação contra o coronavírus recomeçou hoje (23.05) em Bissau, capital da Guiné-Bissau, depois de ter sido iniciada no sábado nas regiões de Biombo e Bafatá, informou o Alto Comissariado para a Covid-19.

Segundo o Alto Comissariado, nas regiões de Biombo e Bafatá a vacinação vai decorrer até quinta-feira. A vacinação no Setor Autónomo de Bissau só começou hoje por "motivos administrativos", refere o Alto Comissariado.

A Guiné-Bissau recebeu a 22 de março 12 mil doses de vacinas contra a Covid-19, no âmbito de uma parceria público-privada entre uma empresa de telecomunicações e a União Africana (UA), que foram todas utilizadas.

A 14 de abril, o país recebeu 28.800 doses, das 120 mil previstas, de vacinas contra o novo coronavírus no âmbito do mecanismo Covax, o que permitiu expandir a vacinação a outras regiões do país.

Covax

A Covax deve fornecer à Guiné-Bissau 20% das vacinas necessárias para cumprir o objetivo de cobertura de 70% população guineense.

A Guiné-Bissau aprovou o uso de três vacinas, homologadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), contra a infeção provocada pelo novo coronavírus, nomeadamente a Pfizer/BioNTech, Astrazeneca/Oxford e AstraZeneca do Serum Institute da Índia.

A Guiné-Bissau regista um total acumulado de 3.750 casos de Covid-19 e 68 vítimas mortais.

Atualmente, o país tem 189 casos ativos, depois de detetado mais um caso da doença na sexta-feira, e 3.487 pessoas já foram dadas como recuperadas.