Covid-19: UE e EUA anunciam apoio financeiro a Moçambique

Trata-se de um valor total referente a "diversas iniciativas em curso e planeadas, visando apoiar o país a fazer face à Covid-19", lê-se num comunicado conjunto da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos (EUA) distribuído à imprensa na sexta-feira (19.06).

Na cotação atual, os 667 milhões de dólares anunciados correspondem a 596 milhões de euros.

Em finais de março, num encontro com parceiros internacionais, Moçambique anunciou que precisava de 700 milhões de dólares (626 milhões) de euros para cobrir o buraco orçamental face à Covi-19 - um montante que vai servir também para a construção de hospitais, tendo em conta que há distritos sem este tipo de estrutura no país.

Metade do valor total, 309 milhões de dólares (ou 275 milhões de euros), foi disponibilizado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e, segundo o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, vários outros parceiros manifestaram a intenção de apoiar o país, com destaque para o Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento e a União Europeia.

O comunicado conjunto da EU e dos EUA não esclarece se os 667 milhões de dólares surgem no âmbito do pedido do Governo moçambicano.

O anúncio foi feito no final do 2.º Fórum de Cooperação e Desenvolvimento, que reuniu os parceiros e o Governo moçambicano para discutir questões relacionadas com a crise da pandemia da Covid-19.

"Foram abordadas as questões macroeconómicas, a proteção social e as medidas de mitigação a adotar, assim como o apoio dos parceiros para fazer face à crise", lê-se no documento.

O Governo reiterou a revisão em baixa da previsão de crescimento do PIB de 4% para 2.2%, antevendo que esta contração venha a ter um efeito "severo sobre as contas nacionais", acrescenta.

Moçambique registou mais seis casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o acumulado de 662 para 668, e mantendo os quatro óbitos, anunciou fonte do Ministério da Saúde na sexta-feira.