Covid-19: Pessoas com deficiência recebem apoio na Gorongosa

Pessoas portadoras de deficiência estão a enfrentar dificuldades acrescidas em Moçambique. Devido ao estado de emergência imposto pelo Governo no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus, muitas não conseguem o sustento para comprar comida ou produtos para higienizar as mãos.

Para proteger estas pessoas, a Light For The World, uma organização não-governamental a operar na província central de Sofala, distribui meios de proteção, produtos de higiene e alimentos a centenas de famílias no distrito da Gorongosa.

Justina Filipe, de 68 anos, portadora de deficiência, mora na localidade de Pungue, distrito de Gorongosa. Beneficiou recentemente de um kit de alimentos e produtos de prevenção e combate ao novo coronavírus. "Antes eu sofria muito, nem cultivar nas machambas para ser paga eu conseguia, só ficava sentada em casa", conta. A ajuda da Light For The World veio mudar este cenário: "Hoje estou muito feliz, porque recebi farinha, arroz, óleo e muita coisa".

A idosa recebeu também um balde com torneira e sabão em barra, itens essenciais para manter os cuidados contra a Covid-19. "Basta chegar a casa, vou colocar este balde na entrada e logo começar a lavar as mãos regularmente. Vou lavar a minha loiça e depois de pegar em qualquer coisa tenho de lavar as mãos", diz.

Tal como Justina Filipe, outras pessoas estão a ser assistidas pela organização Light nesta pandemia. A ação visa ajudar os mais vulneráveis à doença.

Marcos Obadias é portador de uma deficiência no pé esquerdo. Para se locomover, apoia-se numa muleta improvisada com um pedaço de pau. Agora, Marcos recebeu ajuda da ONG. "Estou satisfeito, parabéns a todos beneficiários pelo que Deus fez para nós para poderem nos ajudar em algo de comer", afirma. "Não tinha máscara, mas já recebi máscara, estou bem mesmo".

Sara Albero, uma rapariga portadora de deficiência, também agradece o apoio: "Recebi arroz, sal, óleo, sabão, outras coisas. Estou muito feliz com esta oferta, não esperava que um dia pudesse merecer esta ajuda, isto vai-me ajudar, porque já tenho alguma coisa para cozinhar".

"É uma contribuição que a Light For The World está a fazer para facilitar que as pessoas observem as medidas de prevenção à Covid-19 ficando em casa", explica o diretor-geral da ONG, Zacarias Zicai.

"Também estamos a distribuir material de higienização, assim como de proteção, estamos a dar esta contribuição para reforçar aquilo que têm sido os esforços do Governo", acrescenta.

Segundo Zacarias Zicai, a organização vai apoiar mais distritos de Sofala, com foco nas pessoas portadoras de deficiência: "Depois vamos seguir para Nhamatanda, vamos para Buzi, Dondo, assim como para a cidade da Beira".

E além desta iniciativa, sublinha, a ONG tem outras atividades para reforçar as medidas de prevenção, incluindo a formação de algumas famílias para a produção de máscaras.