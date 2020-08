Covid-19: OMS antecipa que pandemia durará muito tempo

Covid-19: Africanos criam máscaras em grande estilo

Artigos de luxo

Moda de alta-costura em África: Esta máscara usada pela estilista de moda nigeriana Sefiya Diejomoah está cravejada com joias de diamantes cintilantes. "Quando se sai com uma máscara com estilo, não parece que estamos a combater uma guerra", diz Diejomoah.