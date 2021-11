Covid-19: O que se sabe sobre a nova variante detetada na África do Sul

A nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, detetada pela primeira vez na África do Sul, é geneticamente diferente das outras, tem um número elevado de mutações, mas desconhece-se se é mais perigosa.

Segundo os cientistas, a variante B.1.1.529, que, depois da África do Sul, já foi identificada na Bélgica, em Israel, Hong Kong (Região Administrativa da China) e Botswana, terá cerca de 30 mutações na proteína da espícula (a "chave" que permite ao vírus entrar nas células humanas).

O virologista Lawrence Young, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, disse, citado pela agência noticiosa AP, que se trata da "versão do vírus com mais mutações" genéticas. O significado de muitas delas é ainda desconhecido.

Os cientistas sabem que a nova variante do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, é geneticamente diferente das outras, incluindo a Delta, a mais contagiosa de todas as variantes do coronavírus em circulação e dominante no mundo.

Contudo, não sabem se as alterações genéticas que a variante apresenta a tornam mais transmissível ou perigosa, a ponto de escapar à proteção conferida pelas vacinas contra a Covid-19. O coronavírus sofre mutações à medida que se espalha e muitas novas variantes, incluindo as que têm alterações genéticas preocupantes, desaparecem muitas vezes.

Centro de testes no aeroporto de Joanesburgo, África do Sul.

Especialistas reunidos

A nova variante B.1.1.529 foi detetada a 11 de novembro na África do Sul, depois de um aumento exponencial de infeções que levou os cientistas a estudarem amostras de vírus relacionadas com o surto.

Os cientistas monitorizam as sequências genéticas do SARS-CoV-2 em busca de mutações que o podem tornar mais contagioso ou mortal, mas precisam de tempo para determinar se existe uma correlação entre um certo padrão de infeções num surto e as sequências genéticas.

A Organização Mundial da Saúde, que esta sexta-feira (26.11) reuniu peritos responsáveis pela monitorização da evolução do SARS-CoV-2, indicou que são necessárias "várias semanas" para conhecer o nível de risco e transmissibilidade da nova estirpe.

O Presidente Cyril Ramaphosa convocou para o próximo domingo, 28 de novembro, uma reunião do Comando Nacional para o Coronavírus (NCCC), para avaliar os desenvolvimentos na pandemia da Covid-19 no país, incluindo a investigação científicas em curso sobre a nova variante do coronavírus, anunciou a Presidência da República sul-africana.

A deteção da nova variante da Covid-19 pelo Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD) demonstrou a vigilância constante e a capacidade científica da África do Sul na gestão da pandemia, disse ainda fonte da Presidência. "Todos os sistemas de vigilância estão a ser usados para se entender a nova variante e as suas potenciais implicações", adiantou em comunicado o ministro na Presidência da República, Mondli Gungubele.

Cyril Ramaphosa

Viagens suspensas

A nova variante do coronavírus B.1.1.529 já foi também identificada na União Europeia. Depois do anúncio das autoridades sul-africanas, na quinta-feira, a Bélgica anunciou esta sexta-feira ter confirmado também um caso da nova variante B.1.1.529 numa pessoa que viajou ao estrangeiro, e que testou positivo à Covid-19 a 22 de novembro, segundo o ministro da Saúde belga Frank Vandenbroucke, citado pela imprensa sul-africana.

A deteção e divulgação da nova variante de Covid-19 pelos cientistas sul-africanos originou a proibição imediata de voos da África do Sul, por parte Reino Unido, Alemanha, Itália e Singapura e o anúncio de restrições para outros países da região.

Entretanto, os países da União Europeia entraram em acordo para suspender os voos que tenham como origem as nações do sul da África. O pacto fará ainda com que os cidadãos europeus que venham dessa região possam entrar na UE a partir da realização de testagem e do cumprimento de um período de quarentena, segundo divulgou a presidência do bloco continental.

Vários países, incluindo França, Áustria, Itália, Israel e Singapura, já tinham proibido a entrada de viajantes provenientes de Moçambique, a par de outros países da África Austral, como medida de precaução. Reino Unido, Alemanha e Japão já tinham anunciado igualmente a imposição de medidas restritivas à entrada de viajantes provenientes de outros países daquela região africana, em particular, da África do Sul.