Covid-19: Moçambique volta a aliviar restrições

As medidas entram em vigor esta segunda-feira e até dia 20 de dezembro.

O recolher obrigatório em vigor nas principais cidades do país vai decorrer das 00:00 às 04:00, quando antes vigorava a partir das 23:00, anunciou numa comunicação à nação.

Nyusi declarou ainda um alargamento de horários de espaços comerciais e o aumento de capacidade de piscinas, teatros, cinemas, auditórios, locais de culto, museus, bem como de eventos sociais e privados.

Os bares passam também a poder abrir até às 21:00

Praias continuam interditadas

O chefe de Estado manteve o encerramento de algumas praias onde havia grandes concentrações, lista à qual acrescentou uma praia fluvial: o areal do rio Revuboe, na capital provincial de Tete.

Covid-19: Moçambique conta cinco casos, sem registo de mortes

Já antes estavam fechadas as praias da Costa do Sol, Catembe, Ponta do Ouro e Macaneta, na província de Maputo e ainda de Bilene, Xai-Xai, Barra, Tofo e Guinjata, no sul.

Na zona centro, estão encerradas as praias de Ponta Gêa, Estoril e Macuti, na cidade da Beira, Zalala, na cidade de Quelimane e, no norte, as praias Fernão Veloso, na cidade de Nacala, e Wimbe, Marrenganhe, Sagal e Inos, na província de Cabo Delgado.

O Presidente moçambicano justificou as medidas com o atual cenário: "os indicadores epidemiológicos estão nos níveis mais baixos de alerta" e são igualmente favoráveis "nos países vizinhos".

Moçambique tem um total acumulado de 1.928 mortos e 151.225 casos, dos quais 98% recuperados e 11 internados.