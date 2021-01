Covid-19: Moçambique ultrapassa 19 mil infeções

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, a morte de mais um paciente com Covid-19, elevando o total para 169, havendo ainda 341 novos casos, de acordo com informações avançadas pelo Ministério da Saúde do país.

Trata-se de um moçambicano, de 52 anos, que morreu neste domingo (3.1) vítima da Covid-19, durante o internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, indica o comunicado de atualização de dados enviado à comunicação social.

O Ministério da Saúde revela ainda que mais 341 pessoas foram infetadas em Moçambique - o maior numero diário já anunciado - o que eleva o cumulativo para 19.309, dos quais 18.993 casos são de transmissão local e 316 são importados.

Moçambique contabiliza um total de 16.765 (86%) de pessoas dadas como recuperadas.

A cidade de Maputo, capital do país, tem o maior número de casos ativos, com um total de 1.722.

Desde o anúncio do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, em 22 de março, Moçambique testou cumulativamente 276.077 casos suspeitos.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.835.824 mortos resultantes de mais de 84,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.