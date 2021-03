Covid-19: Moçambique recebe reforço de 30 profissionais de saúde cubanos

Trinta profissionais de saúde cubanos chegam esta terça feira (16.03) a Moçambique para reforçar as equipas que têm estado na linha de frente a fazer face à pandemia da Covid-19 no país.

Estes especialistas juntam-se ao primeiro grupo de 14 profissionais, entre eles cinco médicos e nove enfermeiros cubanos, que chegaram a Maputo a 24 de janeiro - altura em que o país viveu um aumento exponencial do número de casos.

Segundo uma nota do Ministério da Saúde, os profissionais serão recebidos no Aeroporto Internacional de Maputo pelo secretário permanente do Ministério da Saúde (MISAU), Zacarias Zindoga e outros quadros do sector.

A primeira fase da vacinação de profissionais de saúde contra a Covid-19 em Moçambique terminou esta segunda feira, (15.03), com cerca de 46 mil vacinados, dos mais de 61 mil que deverão ser abrangidos.

O país espera vacinar 17 milhões de pessoas até 2022.