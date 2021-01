Covid-19: Moçambique "entre os primeiros" a receber vacina da Índia

O fardo da Covid-19 para as famílias de Inhambane

Perdeu o emprego com a Covid-19

Com o encerramento dos estabelecimentos comerciais em cumprimento do decreto do estado de emergência, João Saul foi demitido do serviço de guarda. Afirma que a pandemia lhe trouxe efeitos negativos que jamais irá esquecer. Sobrevive com o subsídio que recebe por ser desmobilizado - não superior a 50 euros - valor que considera insuficiente.