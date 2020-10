Covid-19: Moçambique ensaia sistema contra testes falsos

Visita guiada ao Parque Nacional de Chimanimani

Um parque com grande potencial turístico

Chimanimani, que em português significa "algo apertado", localiza-se a sul da província de Manica, no distrito de Sussundenga. Passou de reserva para a categoria de parque nacional em maio deste ano. Com uma área total de 2368 km², fazem parte do potencial turístico atrações como o Monte Binga, as pinturas rupestres, as cascatas de Muoha e de Mudzira, a cordilheira e a Garganta de Chimanimani.