Covid-19: Membro do Protetorado da Lunda Tchokwe morre em Londres

O Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe angolano anunciou esta quarta-feira (22.04) que o seu membro cofundador e representante na Europa, Chantal Alidor Caita Watembo, morreu vítima da doença provocada pelo novo coronavírus, em Londres na segunda-feira (20.04).

Em nota, o Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe - que reivindica, há anos, a autonomia da região leste de Angola - referiu que Chantal Alidor, de 70 anos, foi "um membro destacado e desempenhou um árduo trabalho diplomático a nível da Europa".

Como representante para a Europa da missão externa do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, o malogrado membro teve os primeiros contatos com a Amnistia Internacional e fez parte do grupo que, em 2005, escreveu ao Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, "para que reconhecesse a luta do povo Lunda Tchokwe e sua autonomia".

Em declarações à Lusa, o presidente do Protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Muxima, confirmou a morte de Chantal Alidor Caita Watembo, que vivia em Londres há 30 anos.

Covid-19 em Angola

Angola regista já 24 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, nomeadamente 16 casos ativos, seis recuperados e dois óbitos e cumpre hoje o 12.º dia da segunda fase do estado de emergência que visa contar a propagação da covid-19.