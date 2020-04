Covid-19: Mais casos em Moçambique e Cabo Verde

"Dos 85 testes efetuados nas últimas 24 horas, 81 revelaram-se negativos e quatro pessoas tiveram resultados positivos", disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública de Moçambique, na atualização de dados no Ministério da Saúde em Maputo este domingo (19.04).

Os novos quatro casos, que se encontra em isolamento domiciliar por não apresentarem sintomatologia grave, resultam de uma investigação sobre as ramificações de um caso de infeção pelo novo coronavírus anunciado em 02 de abril, descoberto em Afungi, Cabo Delgado, na área do projeto para a exploração de gás no Norte de Moçambique liderado pela francesa Total.

Os novos casos, que tiveram todos contacto com os casos positivos em Afungi, dizem respeito a dois cidadãos moçambicanos e outros dois estrangeiros (um sul-africano e um norte-americano.

Apenas trabalhos essenciais estão a ser realizados nas obras do megaprojeto para exploração de gás liderado pela Total no norte do país, após descoberta de novos casos de infeção pelo novo coronavírus no local.

"Neste momento decorre o trabalho de mapeamento dos contactos dos casos anunciados", afirmou Rosa Marlene.

Do total de 39 casos registados em Moçambique, oitos estão já recuperados, segundo o Ministério da Saúde.

Cabo Verde tem 61 casos

O Ministério da Saúde de Cabo Verde registou mais três casos positivos de coronavírus na cidade da Praia, elevando para 61 o número total no país, anunciaram também este domingo as autoridades.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde indicou que os três novos casos foram identificados na sequência das medidas para identificação e seguimento de contactos de outros já registados na capital do país.

Os novos casos são um homem de 38 anos de idade e duas mulheres de 41 e 27 anos de idade, todos de nacionalidade cabo-verdiana.

Na mesma nota, as autoridades de saúde cabo-verdiana voltaram a apelar à população para o "cumprimento cabal" do estado de emergência, nomeadamente permanência em casa, evitando assim a possibilidade de propagação do vírus.

Com estes três novos casos, eleva-se o total de casos de infeção para 61 no arquipélago, desde 19 de março, altura que foi diagnosticado o primeiro.

Este é também o 9.º caso na capital de Cabo Verde, onde o Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, anunciou no sábado (18.04) que está a enfrentar a primeira situação de transmissão comunitária de Covid-19.

Os outros casos são distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (51) e São Vicente (1). Destes, um já está recuperado e outro, o primeiro caso confirmado no arquipélago, um turista inglês de 62 anos, acabou por morrer.

O país iniciou no sábado um segundo período de estado de emergência, mantendo na generalidade as restrições de movimentos e de encerramento de empresas, bem como a obrigação geral de confinamento, em vigor desde 29 de março, mas diferenciado por ilhas.