Covid-19: Informação 'não chega a todos' em Cabo Delgado

No habitual encontro com jornalistas, na segunda-feira (04.05), o secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, voltou a alertar os residentes locais para a necessidade de observarem estritamente as medidas de prevenção do novo coronavírus.

"Na sequência da prorrogação do estado de emergência, queremos apelar para que todos nós participemos neste processo. Fiquem em casa porque é barato. Não se façam à rua desnecessariamente."

Os pronunciamentos são feitos numa altura em que os casos de Covid-19 tendem a subir na província, contando atualmente com 58 infeções confirmadas. Todavia, o respeito pelas referidas medidas tem-se mostrado fraco. Em mercados e noutros locais de aglomeração, como nos transportes públicos, o uso da máscara tende a ser opcional, havendo uma grande maioria que opta por não usá-las.

Informação porta-a-porta

O antropólogo Mussa Juma acredita que a justificação reside no fraco acesso aos meios de informação usados pelas autoridades sanitárias para a disseminação das mensagens e defende que se deve encontrar uma forma de tornar a informação mais abrangente.

"Penso que se podia fazer a sensibilização porta-a-porta, porque se nós formos a usar só a televisão, rádio ou panfleto poderemos perder de vista o grupo-alvo. Há pessoas que não sabem ler, não têm acesso a televisão nem rádio, então elas precisam de ouvir de quem entende do assunto, dos perigos que a doença representa, falando frontalmente."

Túneis de desinfeção

Como medida de prevenção da doença em alguns pontos do país, com particular destaque nas capitais provinciais, estão a ser instalados túneis de desinfeção para a população.

Em Cabo Delgado, este instrumento já foi montado no rio Lúrio, limite com a vizinha província de Nampula. Questionado sobre a possibilidade de alastramento da medida a outros pontos da província, o secretário de Estado respondeu: "A questão dos túneis é uma questão de cidadania. Todos nós como indivíduos, que vivem nesta cidade, podemos contribuir para podermos ter os túneis. Por aquilo que eu sei, nos próximos dias ou ainda esta semana pode ser que compremos um túnel resultante da contribuição de cidadãos. E aproveitamos a oportunidade para apelar a todos aqueles que não contribuíram, que contribuam para podermos ter o túnel que todos precisamos."

Multinacionais devem ajudar

O antropólogo Mussa Juma está de acordo com o empenho da população na prevenção do novo coronavírus em Cabo Delgado. Mas também espera um envolvimento das empresas multinacionais que operam na província no combate à pandemia. Por exemplo, na instalação de um laboratório ao nível local, para que as amostras que a região colhe sejam processadas na província.

"Cabo Delgado tem megaprojetos e os ditos casos positivos estão a sair de acampamentos desses megaprojetos. Então, numa perspetiva de responsabilidade social, a empresa de onde estão a sair os casos podia pronunciar-se e dizer que tem testes para apoiar ou que pode alocar um laboratório a seu custo para a província de Cabo Delgado."