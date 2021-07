Covid-19: Guiné-Bissau prolonga estado de alerta

Segundo o decreto divulgado à imprensa neste sábado (24.07), "a duração do presente estado de alerta é de 15 dias com início às 00:00 de 25 de julho e término às 23h59 horas de 08 de agosto, sem prejuízo da reavaliação da situação ao longo da vigência, desde que as circunstâncias assim o determinarem".

Ponderando entre o risco para a saúde pública da abertura total e o agravamento da situação económica e social do país, o Governo da Guiné-Bissau manteve o uso obrigatório da máscara, quer no exterior, como no interior dos espaços públicos e comerciais, e nos transportes públicos e as medidas de isolamento para os casos positivos.

No decreto, o Governo lamenta a contínua e preocupante "falta de consciência dos riscos"da doença e da "aceitação da existência de covid-19" no país e salienta que o "nível de desinformação continua alarmante e condiciona a atitude dos cidadãos" em relação ao respeito das medidas preventivas.

O Governo lamenta também que a "falta de capacidade de impor a observância das regras pelas autoridades do país", nomeadamente pelas forças de segurança, potenciando o aumento do risco associado à doença.

Desde que foram registados os primeiros casos de Covid-19 no país, em março de 2020, a Guiné-Bissau regista um total acumulado de 4.148 casos e 74 vítimas mortais.