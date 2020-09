Covid-19: Governo angolano alivia restrições e anuncia retoma das aulas 

A partir do mês de outubro, as aulas vão retomar nos vários níveis de ensino, tanto no público como no privado. Para isso, será preciso respeitar "todas as medidas de biossegurança recomendadas", anunciou o Governo angolano.

As medidas incluem o "distanciamento físico entre os estudantes e demais agentes, a testagem aleatória dos gestores, professores e funcionários não docentes" e a proibição de utilização de espaços onde costuma haver aglomeração de alunos, afirmou esta terça-feira (08.09) o ministro de Estado e chefe da casa civil do Presidente da República, Adão de Almeida.

Comércio e transportes públicos

O novo decreto presidencial, que prorroga o estado de calamidade, entra em vigor na quarta-feira e prevê mais medidas de alívio. A venda informal e ambulante, por exemplo, passará a funcionar cinco dias por semana, de terça-feira a sábado.

"O domingo e a segunda-feira servem essencialmente para permitir a ventilação, desinfeção e limpeza dos espaços", anunciou ainda o governante. Até aqui, vendia-se apenas às terças, quintas e sábados.

"Nova Educação": Angolano cria app de ensino à distância

De acordo com as novas medidas, os transportes públicos passam a poder funcionar 24h por dia. Quanto a restaurantes e similares, passam a fechar às 22h.

Cultos religiosos e máscaras

Em relação às atividades religiosas, suspensas em Luanda, retomam no próximo dia 19 de setembro, com uma lotação máxima de 50%, "sendo que na província de Luanda deve(m) ocorrer apenas, neste primeiro momento, dois dias por semana, ao sábado e ao domingo".

O uso obrigatório de máscaras em viaturas particulares levantou uma onda de críticas, sobretudo desde a morte do médico angolano Sílvio Dala, depois de ser detido pela polícia. Mas a regra é alterada no novo decreto presidencial: não será preciso usar máscara quando alguém vai sozinho na sua viatura particular.

Cerca sanitária em Luanda continua

A partir desta quarta-feira, é levantada a cerca sanitária no município do Cazengo, província do Kwanza Norte. Porém, a cerca sanitária na província de Luanda foi prolongada por um período adicional de 30 dias, até 8 de outubro de 2020.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, pede aos cidadãos que cumpram as medidas de prevenção para conter a Covid-19 no país: "Assim vamos proteger as nossas vidas, proteger as vidas das nossas famílias e evitar que a doença se propague."

Esta terça-feira, o Governo angolano anunciou também a reabertura do espaço aéreo a voos domésticos a partir de 14 de setembro e internacionais a partir de 21 de setembro. No entanto, no caso da entrada e saída do território nacional, serão exigidos testes de despistagem à Covid-19 realizados até 72 horas antes dos voos.

Desde o início da pandemia, já foram registados em Angola quase 3.000 casos de Covid-19 e 120 óbitos.



Artigo atualizado às 21h39 (CET) de 8 de setembro de 2020, acrescentando as informações sobre a reabertura do espaço aéreo.