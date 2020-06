Covid-19 fez com que líderes africanos "abrissem os olhos", diz analista

Covid-19: Cuidados de higiene em áreas de risco

Filipinas

Os efeitos a longo prazo dos desastres naturais também são um fator de risco. Nas Filipinas, as casas de banho públicas, como as vistas aqui, num centro de evacuação na cidade de Tacloban, tornaram-se um terreno fértil para a propagação do vírus. O saneamento tornou-se ainda mais crucial. A região sofre com os efeitos posteriores do tufão Haiyan há anos.