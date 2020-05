Covid-19 faz quase 4 mil mortos em África

Cabo Verde registou este sábado (30.05) mais 15 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, todos na cidade da Praia, elevando o acumulado no país para 421, segundo informação publicada na página oficial do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP). Os casos estão distribuídos pelas ilhas de Santiago (362), Boa Vista (56) e São Vicente (3). No total, registaram-se quatro óbitos e 167 recuperados.

Já Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 10 casos positivos de Covid-19, elevando o total de infetados para 244, mantendo os dois óbitos registados, anunciou a diretora de Saúde Pública, Rosa Marlene. Os 10 novos casos foram registados nas províncias de Nampula (dois), Cabo Delgado (cinco) e Cidade Maputo (três), estando entre os pacientes uma criança de menos de cinco anos.

Ainda entre os países africanos de língua portuguesa, a Guiné-Bissau regista 1.256 casos e oito mortos e Angola 81 infetados e quatro mortos, com mais quatro casos confirmados na sexta-feira.

O continente africano registou 132 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, dos 3.922 óbitos contabilizados até hoje, de um total de 135.292 infetados, segundo os dados mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana sobre a pandemia na região.

Estados de emergência prorrogados

Este sábado, o Presidente são-tomense prorroga pela quinta vez consecutiva o estado de emergência em vigor no país, para combater a propagação da Covid-19, anunciou o porta-voz do Governo, Adelino Lucas. "Entendeu-se que é necessário dar-se prosseguimento aos trabalhos iniciados aquando do quinto estado de emergência, que termina no dia 31 deste mês, sobretudo na vertente sanitária e análise da real epidemiológica em São Tomé e Príncipe", disse o representante do Executivo, no final de uma reunião convocada pelo Presidente, Evaristo Carvalho.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde são-tomense anunciou mais cinco casos positivos de Covid-19, aumentando para 463 o número de pessoas com infeção pelo novo coronavírus no arquipélago.

No mesmo dia, também em Moçambique foi prorrogado o estado de emergência: o Parlamento ratificou a segunda prorrogação no país, por mais 30 dias, até 29 de junho, medida promulgada de imediato pelo Presidente.

Na quinta-feira, Filipe Nyusi justificou a medida com o aumento do número de infeções pelo novo coronavírus e o seu alastramento a todas as províncias de Moçambique, indiciando que o país terá entrado na fase de transmissão comunitária.

Cabo Verde alivia restrições quinzenalmente até outubro

Já Cabo Verde vai aliviar a cada 15 dias as restrições impostas para conter a pandemia de Covid-19, conforme o plano de desconfinamento até outubro, que entrou em vigor este sábado, mas que poderão ser revertidas em caso de agravamento da transmissão.

Paralelamente, mantém-se a obrigatoriedade de regras de distanciamento social e de uso de máscara para prevenir a transmissão da doença. O "levantamento gradual das medidas restritivas", sublinha a resolução do Governo, "obriga ao cumprimento de condições gerais de segurança sanitária, designadamente de higienização regular dos espaços, higiene das mãos, etiqueta respiratória, utilização de máscaras faciais e a prática do distanciamento físico em locais públicos".

Além disso, também estabelece que o Governo "concede incentivos às empresas e outras organizações privadas no esforço de adaptação da sua atividade".

Nas ilhas sem casos de Covid-19 ativos (todas, com exceção de Santiago), o calendário prevê para 01 de junho a abertura da restauração após as 21:00 e a retoma das ligações marítimas de passageiros para a ilha da Boa Vista (que só este mês deixou de ter casos ativos).

A 15 de junho passam a ser permitas visitas a lares e centros de idosos, hospitais, estabelecimentos prisionais, bem como retomados os transportes públicos terrestres e a atividade de ginásios (na ilha de Santiago só em 15 de julho).

A 30 de junho serão retomadas todas as ligações aéreas interilhas, suspensas no final de março, e em 15 de agosto reabertos campos, pavilhões e outras infraestruturas para prática desportiva, mas com restrição de público (na ilha de Santiago apenas em 15 de setembro).

A 01 de outubro voltam a ser permitidos, em todo o país, eventos públicos com aglomeração de pessoas, atividades desportivas e de lazer com público e reabertas as discotecas.