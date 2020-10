Covid-19: Falsos testes à venda em fronteira moçambicana com África do Sul

"Vamos trabalhar em mecanismos de identificação" e autenticação para "tornar os resultados do teste" mais fidedignos, explicou esta terça-feira (06.10) o diretor provincial de saúde de Maputo à Rádio Moçambique, Daniel Chemane.

O objetivo "é ter um documento ainda mais controlável ou verificável", sublinhou o diretor, citado pela agência de notícias Lusa. O alerta surge poucos dias depois de reaberta da fronteira à circulação geral.

Covid-19: Moçambicanos desembarcam finalmente em Maputo

O posto de fronteira de Ressano Garcia, o mais movimentado de Moçambique e que faz ligação com a África do Sul, reabriu na quinta-feira para o público após seis meses (desde 27 de março) restrito apenas a mercadorias devido às restrições impostas pela Covid-19.

Alívio das restrições

A reabertura ocorreu na sequência do alívio de restrições na África do Sul, mas a entrada de pessoas nos dois países está sujeita ao cumprimento do "protocolo de proteção contra a covid-19", disse à Lusa o porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami) de Moçambique, Celestino Matsinhe.

O protocolo implica a apresentação do teste à covid-19 feito nas últimas 72 horas. Moçambique tem 56 postos de fronteira, mas apenas 32 estão atualmente em funcionamento devido às limitações impostas pelo novo coronavírus. O país regista um total acumulado de 9.296 casos de Covid-19 com 66 mortos e 6.104 recuperados (65% do total).