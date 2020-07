Covid-19: Escolas em Moçambique vão permanecer fechadas

"Manteremos em vigor todas as medidas já anteriormente anunciadas. Isso significa que manteremos fechadas as escolas a todos os níveis até que se confirmem as condições de higiene básicas necessárias", referiu o chefe de Estado numa comunicação à nação, na quinta-feira (10.07).

"Da mesma maneira permanece interdita a realização de cultos e celebrações religiosas até que se possa garantir o seu reinício de forma segura", acrescentou.

A autorização de aglomerações religiosas nunca chegou a ser anunciada, mas têm havido diversas reuniões sobre o assunto.

"Esta posição visa dar tempo às instituições para uma melhor preparação, pelo que apelamos para que o trabalho iniciado seja continuado de forma segura e acelerada", concluiu.

Retoma faseada de aulas presenciais tinha sido anunciada a 28 de junho

País continua em estado de emergência

As restrições fazem parte da prevenção da Covid-19 no país, que se encontra sob estado de emergência desde 1 de abril e até 30 de julho, após três prorrogações, com limitações quanto a ajuntamentos, interdição de eventos e obrigatoriedade de uso de máscaras.

Filipe Nyusi disse fazer questão de ouvir a sensibilidade de "todos os moçambicanos". "Só assim, com espírito coletivo, podemos preparar a sociedade para o novo normal. É nosso objetivo encontrar o equilíbrio entre a garantia da saúde para os moçambicanos e a necessidade de reanimar a economia e a vida social", sublinhou.

O chefe de Estado falou numa altura em que faltam 13 dias para o fim do período de prorrogação do estado de emergência, acrescentando que, "nessa altura, será feita uma avaliação mais completa e definitiva da situação da pandemia" no país.

Moçambique tem um total acumulado de 1.383 casos de infeção pelo novo coronavírus, nove mortes e 380 recuperados.