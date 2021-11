Covid-19 em África

Gana: Enfermeiro arrisca-se em visitas domiciliárias na pandemia

As visitas domiciliárias fazem parte da rotina diária do enfermeiro Tavi Bright. Mas em meio à propagação da variante Delta do coronavírus e diante das baixas taxas de vacinação na comunidade rural onde vive, no Gana, o trabalho tornou-se cada vez mais arriscado. Ele próprio só recebeu a primeira dose do imunizante. Apesar disso, continua a atender os pacientes e torce pelo retorno à normalidade.