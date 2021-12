MEDIATECA

Covid-19: Alemanha regressa ao passado das restrições

Governo anunciou mais restrições para travar a pandemia do coronavírus. Não vacinados ou não recuperados passam a estar impedidos de fazer compras em lojas não essenciais. Antes, a Alemanha fechou as fronteiras a oito países da África Austral por causa da variante ómicron. Estes são os motivos invocados para restringir as entradas no país.