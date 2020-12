Covid-19: Alemanha regista recorde de 952 mortes

952 mortes. Este é trágico número de mortes pela Covid-19 já registado na Alemanha desde o início da pandemia.

O número recorde de vítimas nas últimas 24 horas foi divulgado pelo Instituto Robert Koch (RKI) esta quarta-feira (16.12) no primeiro dia do "lockdown rigoroso" imposto pelas autoridades alemãs para frear as contaminações pelo novo coronavírus. Foram ainda registados 27.728 novos casos da doença.

A Alemanha corre contra o tempo para evitar um cenário ainda mais desolador nos hospitais do país. A segunda onda da Covid-19 na Europa está a levar as unidades de saúde alemãs ao limite, sob alerta máximo. As unidades de cuidados intensivos já estão perto da sua capacidade máxima.

"A situação é extremamente séria. Não podemos evitar medidas drásticas", disse esta semana o Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier ao ressaltar a importância do lockdown.

Novas regras

No início de novembro, o Governo implementou um "lockdown parcial", que incluiu o encerramento de restaurantes, bares e ginásios. Entretantos, as restrições não surtiram efeitos.

O novo lockdown rigoroso, o segundo implementado no país desde abril, prevê o fechamento de todo o comércio não essencial, além da não obrigatoriedade da presença dos alunos nas salas de aula, até pelo menos 10 de janeiro.

As regras variam entre os 16 estados federados alemães, que têm autonomia para decidir como implementar as orientações do Governo da chanceler Angela Merkel.