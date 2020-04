Covid-19: Alemanha regista quase 60 mil casos curados

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças adianta que houve um crescimento de 171 vítimas mortais em relação ao dia anterior, para o total de 2.544.

A Baviera, maior estado federado da Alemanha, continua a registar o maior aumento e o maior número de casos do país, aumentando 747 para 31.453.

De acordo com Academia Nacional de Ciências Leopoldina, para que exista um relaxamento das medidas de contenção da pandemia no país, vai ser necessário o uso massivo de máscaras faciais de proteção.

Em declarações ao Der Spiegel, publicadas na sexta-feira (10.04), um membro desta organização de referência na Alemanha sublinhou que "a máscara deve tornar-se um novo standard social”.

Alemães estão satisfeitos com Merkel

Uma nova sondagem publicada este sábado (11.04.) indica que dois terços dos alemães estão satisfeitos com a gestão que o Governo tem feito da crise provocada pelo novo coronavírus, uma tendência que tem estado sempre a aumentar nas últimas semanas.

No estudo do instituto YouGov para a agência de notícias alemã, 66% dos entrevistados classificou o trabalho da coligação liderada por Angela Merkel como positivo. Há duas semanas era 54%. A proporção de insatisfação caiu de 38 para 27%.

Para fazer face ao “maior desafio desde a II Guerra Mundial”, segundo Angela Merkel, a Alemanha decidiu responder com um pacote inédito de ajuda aos trabalhadores e às empresas.

Governo toma medidas de milhões de euros para aliviar economia

Berlim anunciou a 23 de março, e aprovou dois dias depois, medidas com um valor global de 750 mil milhões de euros, incluindo emissão de nova dívida. A proposta, que foi apoiada de forma maioritária no parlamento, consta de um orçamento suplementar para este ano de 156 mil milhões de euros, que inclui um fundo de resgate de até 50 mil milhões para pequenas empresas e 3.500 milhões para apoio urgente ao sistema de saúde.

A Alemanha suspendeu temporariamente o “travão da dívida” da Constituição, porque o estado prevê endividar-se este ano pela primeira vez nos últimos cinco exercícios. E para complementar este plano de resgate sem precedentes, o executivo alemão, pela voz do ministro das Finanças, Olaf Scholz, anunciou ainda “empréstimos rápidos” a pequenas e médias empresas, de 500 mil euros a 800 mil euros. O risco é garantido, na totalidade, pelo governo federal.

Doença matou mais de 103.000 pessoas em todo o mundo

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já matou cerca de 103.000 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 1.700.770 em 193 países e territórios, de acordo com um balanço divulgado pela France-Presse (AFP). No balanço realizado pela AFP às 12:00, a partir de fontes oficiais, os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos confirmados da covid-19, mais de 500.000, tendo sido o primeiro a passar as 2.000 mortes pelo novo coronavírus em apenas um dia.

O número de mortos nos Estados Unidos subiu para mais de 18.000, aproximando-se de Itália, o país até ao momento com mais mortes provocadas pela covid-19 (18.849).

Seguem-se a Espanha, com 16.353 mortos, a França (13.197) e o Reino Unido (8.958). Em Espanha, o número de mortos nas últimas 24 horas, 510, desceu pelo terceiro dia consecutivo.