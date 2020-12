Covid-19: Alemanha, Hungria e Eslováquia iniciam vacinação

"Cada dia que esperamos é um dia a mais", disse Tobias Krueger, o operador de um lar de idosos em Halberstadt, no estado federado da Alta Saxónia, onde as imunizações começaram este sábado (26.12).

A primeira pessoa no lar a ser imunizada com a vacina Pfizer-BioNTech foi Edith Kwoizalla, de 101 anos de idade, informou a agência de notícias DPA.

Krueger disse que 40 dos 59 residentes e 10 dos cerca de 40 trabalhadores da casa queriam a vacina, mas acrescentou, "Eu também compreendo as preocupações".

Na Hungria, os trabalhadores da saúde foram vacinados no hospital central de Budapeste, enquanto as autoridades na Eslováquia também começaram a administrar as suas primeiras doses na noite deste sábado.

As primeiras remessas da vacina chegaram aos hospitais de toda a UE em contentores super-frios no final da sexta-feira (25.12) e no início do sábado, depois de terem sido enviadas de um centro de fabrico na Bélgica, antes do Natal.

Num vídeo, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comemorou a chegada das doses da vacina, chamando-lhe "um momento tocante de unidade".

"Hoje, começamos a virar a página num ano difícil. A vacina contra a Covid-19 foi entregue a todos os países da UE. A vacinação começará amanhã em toda a UE", garantiu este sábado.