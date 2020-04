Covid-19: Alemanha cancela Oktoberfest, a maior festa da cerveja do mundo

Trajes típicos da Oktoberfest feitos de capulanas

As criadoras

Depois de criar o primeiro traje típico com tecidos africanos, Marie Darouiche (à direita) decidiu se aprofundar no mundo dos trajes típicos. Até hoje, é ela quem cria junto com a irmã Rahmée Wetterich (à esquerda) cada traje típico. A sócia do ateliê, Cornelia Hobbhahn (no meio), é responsável pelos contatos no mundo da moda.