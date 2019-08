Coutinho é jogador do Bayern de Munique

O internacional brasileiro Philippe Coutinho é o novo dono da camisola 10 do Bayern de Munique, usada por Arjen Robben, anunciou esta segunda-feira (19.08) o campeão alemão em título. De acordo com a imprensa desportiva, o clube alemão desembolsou 8,5 milhões de euros pelo empréstimo de Coutinho do Barcelona.

Hasan Salihamidžić, diretor desportivo do Bayern, salientou a importância da contratação do médio ofensivo, que já representou o Liverpool de Inglaterra: "Durante as negociações, ele deixou muito claro que queria vir para o Bayern", afirmou. "Coutinho é um jogador de classe mundial, com muitas capacidades, que consegue jogar em várias posições de ataque."

No Barcelona, Philippe Coutinho fez 76 jogos, 21 golos e 11 assistências.

O jogador chega à Bundesliga com vontade de triunfar na Alemanha, após uma época muito aquém das expetativas no campeonato espanhol.

"Para mim, essa mudança é um novo desafio num novo país e num dos melhores clubes da Europa. Estou realmente ansioso por começar", afirmou o craque brasileiro de 27 anos, segundo uma publicação feita pelo Bayern nas redes sociais.

O contrato válido por uma época foi assinado no domingo (18.08) na sede do clube bávaro em Munique, depois do jogador ter passado nos exames médicos. O Bayern vai encarregar-se da totalidade dos salários de Coutinho e, no final da época 2019/2020, ainda pode comprar o passe do jogador a título definitivo, por 120 milhões de euros.