'Country Queen' é a primeira série do Quénia a chegar à Netflix

Corrupção, divisões urbano-rurais e o papel da mulher na sociedade são os principais temas da DW Akademie. No entanto, desta vez, a história aparecerá no pequeno ecrã. Nos últimos cinco anos, a DW Akademie apoiou um grupo de talentosos cineastas na criação da "Country Queen", "Rainha da Vila" traduzido para o português, a primeira série queniana a chegar à Netflix.

Enredo da série

A série centra-se em Akisa, uma mulher que se mudou para longe da aldeia onde cresceu, com o intuito de deixar o seu passado para trás e começar uma nova vida em Nairobi. Mas quando é obrigada a regressar a casa para visitar o pai que está doente, Akisa descobre que uma empresa de exploração mineira encontrou ouro perto da sua aldeia. Presa entre mundos, Akisa é obrigada a confrontar-se com o seu passado e a ter de decidir o que é verdadeiramente importante.

"O nosso país encontra-se numa fase crítica de transição política, social e económica", disse o diretor Vincent Mbaya. "A história da ‘Country Queen' é oportuna e importante", acrescentou.

O projeto teve início em 2017, quando os cineastas quenianos conceberam e começaram a desenvolver a história num workshop organizado pela produtora alemã Good Karma Fiction, apoiada pela DW Akademie. Foi a partir deste encontro inicial que "Country Queen" começou a ganhar forma. Um ano mais tarde, o Ministério Federal Alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (BMZ) começou a financiar o projeto-piloto, que foi produzido pela Good Karma Fiction.

Durante o desenvolvimento e filmagem, o projeto apostou na formação das pessoas envolvidas com workshops de realização, representação, câmara ou maquilhagem.

"Graças à ‘Country Queen', existem mais atores qualificados na indústria cinematográfica e televisiva do Quénia", afirmou o produtor Ravi Kumar.

A equipa do projeto é composta por mais de 160 membros

"Country Queen" está disponível na Netflix

O profissionalismo do projeto-piloto despertou o interesse da Netflix, que optou por co-produzir e distribuir a série, cumprindo o segundo objetivo do projeto: aumentar a visibilidade do setor criativo do Quénia.

O apoio ao desenvolvimento e produção de uma série desta dimensão é uma abordagem relativamente nova para a DW Akademie. Porém, a produção está de acordo com os objetivos da organização, que passam por promover os meios de comunicação e os fabricantes de meios de comunicação em toda a região.

"Queremos promover histórias africanas autênticas que nos convidem a mudar de perspetiva e a pensar fora da caixa. O setor criativo africano desempenha um papel crucial na promoção da liberdade de expressão no continente", disse Natascha Schwanke, diretora de Desenvolvimento dos Meios de Comunicação Social.

A série já se encontra disponível na Netflix, exceto na Alemanha, Áustria, Suíça e França. Nestes países será lançada em outubro.

A equipa de indústrias cinematográficas da DW Akademie apoia e implementa projetos que visam fortalecer os sistemas económicos das indústrias cinematográficas no Sul Global e contribuir para a liberdade de expressão. Financiada pelo Ministério Federal Alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (BMZ), a DW Akademie profissionaliza e qualifica cineastas na criação, produção e distribuição de filmes e séries.