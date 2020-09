Costa do Marfim: oposição cogita "desobediência civil" contra terceiro mandato de Ouattara

O ex-presidente da Costa do Marfim, Henri Konan Bédié, apelou este domingo (20.09) à oposição por "desobediência civil" face à "perda" no âmbito da controversa candidatura do Presidente Alassane Ouattara ao terceiro mandato nas eleições presidenciais de 31 de outubro.

"Há apenas uma palavra de ordem perante a falsificação: desobediência civil", disse Bédié, que foi saudado efusivamente por membros dos principais forças de oposição na sede do Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI), segundo publica a agência AFP.

Bédié não especificou uma modalidade de ação para esta "desobediência civil", uma iniciativa considerada é o boicote às eleições presidenciais. Ao seu lado neste domingo estiveram Assoa Adou - secretário-geral da Frente Popular da Costa do Marfim (FPI), do antigo Presidente Laurent Gbagbo - e Zié Koné - do movimento Gerações e Povos Solidários (GPS), de Guillaume Soro, considerado como as outras principais forças da oposição da Costa do Marfim - assim como outros pequenos partidos.

Bédié foi deposto por um golpe militar em 1999. Aos 86 anos de idade, o líder do PDCI é um dos quatro candidatos seleccionados para as eleições presidenciais pelo Conselho Constitucional.

Bédié apela por desobediência civil

Comissão eleitoral sob críticas

Os partidos da oposição ainda não anunciaram qualquer união oficial. No domingo, os discursos enfatizaram o posicionamento de que um eventual terceiro mandato de Ouattara seria "falsificação” e "violação da Constitiução”.

Mesmo que a oposição diga querer "restaurar o Estado de direito e a democracia", segundo o Bédié, o apelo à "desobediência civil" poderia levar a uma nova escalada de tensão na Costa do Marfim, pouco mais de um mês antes das eleições presidenciais.

O mundo político costa-marfinense teme uma nova vaga de violência no país da África Ocidental dez anos após a crise pós-eleitoral que se seguiu às eleições presidenciais de 2010, que matou 3 mil pessoas. Cerca de quinze pessoas morreram em agosto em confrontos entre manifestantes e a polícia logo após o anúncio da candidatura do Presidente Ouattara. Novos incidentes foram registados na última terça-feira (15.09) em várias localidades depois de o Conselho Constitucional ter anunciado a lista de candidatos para as eleições.

A oposição apela à dissolução da Comissão Eleitoral Independente e do Conselho Constitucional, que considera "subserviente" ao governo e incapaz de organizar uma eleição "transparente".

Laurent Gbagbo teve candidatura barrada

Entenda o motivo da crise

A lei da Costa do Marfim prevê um máximo de dois mandatos, mas o Conselho Constitucional decidiu que, com a nova constituição de 2016, o contador de mandatos de Ouattara deve ser redefinido para zero.

Eleito em 2010 e reeleito em 2015, Ouattara, de 78 anos, tinha anunciado em março que não concorreria a um terceiro mandato. O atual Presidente, no entanto, mudou de ideia em agosto, após a morte do primeiro-ministro Amadou Gon Coulibaly.

As candidaturas de Laurent Gbagbo, de 75 anos - que vive em Bruxelas e aguarda o julgamento de um recurso do Tribunal Penal Internacional após a sua absolvição na primeira instância de crimes contra a humanidade - e Guillaume Soro, de 47 anos - antigo líder da rebelião pró-Ouattara dos anos 2000, no exílio na Europa - foram rejeitadas pelo Conselho Constitucional. Ambos foram condenados pelos tribunais marfinenses a 20 anos de prisão e privados dos seus direitos civis.