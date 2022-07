MEDIATECA

Costa do Marfim: Onde está o peixe da Lagoa de Ébrié?

Há cada vez menos peixe na Lagoa de Ébrié, no sul da Costa do Marfim. A água foi poluída com pesticidas e metais pesados e está cheia de lixo. Cientistas e ONG sensibilizam a população para a importância de proteger o meio ambiente.