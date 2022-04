Costa do Marfim: Didier Drogba derrotado na eleição da federação de futebol

Didier Drogba, ex-capitão da seleção da Costa do Marfim, foi afastado da corrida à presidência da Federação de Futebol do país logo na primeira fase da eleição.

A antiga estrela do Chelsea de Inglaterra, de 44 anos, é um dos nomes mais sonantes do futebol africano de todos os tempos e é tido como um herói na Costa do Marfim. Mesmo assim, não conseguiu o apoio dos dirigentes do futebol, associação de treinadores e sindicato de jogadores. Drogba obteve apenas 21 votos, abaixo do necessário para disputar a segunda volta.

O ex-atacante não conseguiu "marcar pontos" na eleição da federação de futebol do seu país

Os outros dois candidatos - Idriss Yacine Diallo, com 59 votos, e Sory Diabaté, com 50 votos - apuraram-se para a fase derradeira, que Diallo acabou por vencer com um total de 63 votos contra 61 de Diabaté.

Drogba, eleito por duas vezes como melhor futebolista africano do ano, é o jogador com mais golos na seleção costa-marfinense. Ao serviço do Chelsea, ganhou a Liga dos Campeões de 2012, quatro títulos da Premier League, quatro FA Cups e três Taças da Liga.

A Costa do Marfim recebe a fase final da Taça das Nações Africanas do próximo ano.